Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1056 artarak 233 bin 157'ye yükseldi.

29 Ekim 2020 Perşembe 16:20
658 Okunma
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 84 bin 59 artışla 9 milyon 123 bin 229'a ulaştı.

Salgın dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1056 artarak 233 bin 157'ye çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 934 bini, toplam test sayısı da 140 milyonu geçti.

En çok vaka 934 bin 813 ile Teksas eyaletinde görülürken, bunu 920 bin 805 vakayla California ve 790 bin 426 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York 33 bin 621 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

COVID-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 41 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 469 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
İspanya'da OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
ABD’de uyuşturucuyla mücadele dairesi görevlisi CIA ajanı gibi davranarak ünlü şirketleri dolandırdı
ABD’de uyuşturucuyla mücadele dairesi görevlisi CIA ajanı gibi davranarak ünlü şirketleri dolandırdı
Londra’dan acı haber: İki Kıbrıslı Türk Covid-19’dan hayatını kaybetti
Londra’dan acı haber: İki Kıbrıslı Türk Covid-19’dan hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim