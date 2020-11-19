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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 256 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e yükseldi.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:24
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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 256 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 647 artışla 11 milyon 882 bin 927'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e ulaştığı ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 169 bini, toplam test sayısı 173 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 130 bin 292 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 67 bin 308 vakayla Kaliforniya ve 905 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

COVID-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 963 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 947 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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