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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 268 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e yükseldi.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:29
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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 268 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 183 bin 660 artarak 13 milyon 147 bin 864'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 808 bini geçerken, toplam test sayısı 186 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 226 bin 819 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 164 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise COVID-19'a bağlı 34 bin 345 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 651 bini geçti.

COVID-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 288 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 166 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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