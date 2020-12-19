Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
7 yeni yerel vaka
Kapat

ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya yükseldi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:13
626 Okunma
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 266 bin 284 artışla 17 milyon 894 bin 862'ye ulaştı.

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 397 bini geçerken, toplam test sayısı 230 milyon 900 bine yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 809 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 572 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 181 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kaybında 36 bin 222 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 868 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 163 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kedi virüs bulaştırıyor' açıklaması, hayvanseverleri tedirgin etti
'Kedi virüs bulaştırıyor' açıklaması, hayvanseverleri tedirgin etti
Avustralya’da kadın, bira fıçılarını kurtarmak için sel sularına daldı
Avustralya’da kadın, bira fıçılarını kurtarmak için sel sularına daldı
Pfizer ve BioNTech, aşısının Japonya'da kullanımı için başvuru yaptı
Pfizer ve BioNTech, aşısının Japonya'da kullanımı için başvuru yaptı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim