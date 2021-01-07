Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:22
534 Okunma
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 276 bin 941 artışla 21 milyon 865 bin 323'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 25 bini, ülke genelinde COVID-19 testi yaptıranların sayısı da 263 milyon 589 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 537 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 894 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 409 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 888 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 395 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 874 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'a 'haydut' ve 'deli' yakıştırması
Trump'a 'haydut' ve 'deli' yakıştırması
Almanya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerine çıktı
Almanya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerine çıktı
Hindistan'da ‘inek bilimi’ sınavı yapılacak
Hindistan'da ‘inek bilimi’ sınavı yapılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim