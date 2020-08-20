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ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
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ABD'de COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

ABD, "COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 221 artışla 5 milyon 702 bin 782'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

Ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 63 bini, test yapılanların sayısı da 73 milyon 137 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 460 bin 413 vakayla Brezilya, 2 milyon 858 bin 346 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 647 bin 224 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 585 bin 454 vakayla Teksas ve 584 bin 47 vakayla Florida takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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