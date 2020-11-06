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ABD'de COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 241 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1225 artarak 241 bin 98'e yükseldi.

06 Kasım 2020 Cuma 17:35
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ABD'de COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 241 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 129 bin 532 artışla 9 milyon 934 bin 653'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1225 artarak 241 bin 98'e ulaştığı ülkede, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 342 bini, toplam test sayısı ise 153 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 997 bin 916 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 958 bin 878 vakayla California ve 827 bin 380 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 770 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

COVID-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 419 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 614 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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