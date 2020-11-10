Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Yardıma gitti, altınları çaldı
Yardıma gitti, altınları çaldı
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam...
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

ABD'de Covid-19 vakaları artıyor

ABD'de koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 10 milyonu geçti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 244 bin 519'a çıktı.

10 Kasım 2020 Salı 17:19
672 Okunma
ABD'de Covid-19 vakaları artıyor

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Covid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 132 bin 627 artışla 10 milyon 428 bin 517'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 722 artarak 244 bin 519’a ulaştığı ülkede, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 554 bini, toplam test sayısı ise 159 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 30 bin 227 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 983 bin 371 vakayla California ve 847 bin 821 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Covid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 594 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 675 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenistan gergin: Meclis başkanı dövüldü, Paşinyan'ın eşyaları çalındı
Ermenistan gergin: Meclis başkanı dövüldü, Paşinyan'ın eşyaları çalındı
2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu
2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim