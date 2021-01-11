Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

ABD'de Demokratlar Trump'ı 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' ile suçluyor

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclise resmen sundu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:58
362 Okunma
ABD'de Demokratlar Trump'ı 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' ile suçluyor

ABD Temsilciler Meclisine sunulan tasarıda Başkan Donald Trump'a, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclise resmen sundu.

Tasarıda "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında Trump'a, kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

Azil maddesinin hafta içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmesi bekleniyor ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan Senatonun gündemine ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi, Trump'ın "görevden alınması istemiyle suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçmesi anlamına gelecek.

Öte yandan Demokratlar, Anayasanın 25. Ek Maddesini işletmesi suretiyle Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Trump'ın görevden alınması sürecini başlatması çağrısı yapan tasarıyı da Meclis gündemine taşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dünkü açıklamasında, söz konusu tasarının öncelikle "oy birliğiyle" kabul edilip edilmeyeceğine bakacaklarını kaydetmiş, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı Meclis Genel Kurulunda oylayıp kabul edeceklerini bildirmişti.

Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından Trump'ın azil maddesinin Mecliste oylanacağını kaydetmişti.

ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'da yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamal

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 1798 kişi daha koronavirüsten öldü
ABD'de 1798 kişi daha koronavirüsten öldü
Arnold Schwarzenneger: Trump yalanlarıyla darbe peşindeydi
Arnold Schwarzenneger: Trump yalanlarıyla darbe peşindeydi
Ceset ihbarına giden polis olay yerinde patates buldu
Ceset ihbarına giden polis olay yerinde patates buldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim