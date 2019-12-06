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ABD'de doktorlar ölü donörün kalbini yeniden canlandırdı

ABD’de doktorlar, ölen bir donörün kalbini yetişkin bir alıcıya nakletmeden önce başarılı bir şekilde yeniden canlandırdı.

06 Aralık 2019 Cuma 10:27
ABD'de doktorlar ölü donörün kalbini yeniden canlandırdı

Daha önce İngiltere ve Avustralya'da yapılan uygulama, ABD'de ilk kez gerçekleştirildi. Ölen bir donörün kalbi, yetişkin bir alıcıya nakledilmeden önce başarılı bir şekilde yeniden canlandırıldı.

Bu uygulama, dolaşım ölümü sonrası bağış olarak biliniyor. Donör kalp ise genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş ancak yine de atan bir kalbe sahip olan hastalardan alınıyor.

Duke Üniversitesi Tıp Merkezinden doktorlar, kalbi öncelikle “TransMedics Organ Bakım Sistemi”ne yerleştirdi. Sistem, kalbe ılık kan pompaladı ve atmayan kalbin nakil için korunmasını ve canlanmasını sağladı.

Kalp ve kalp alıcısı hazır olduğunda, standart nakil prosedürü ile alıcıya nakledildi.

Kalp nakline katılan doktorlardan Jacob Schroder, yaptıkları çalışmanın donör havuzunu ve yapılan nakil sayısını yüzde 30 artırabileceğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

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ABDHaberKKTC
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