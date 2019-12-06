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ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde donanma üssünde ateş açıldı, saldırgan öldürüldü. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

06 Aralık 2019 Cuma 17:42
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi.

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDDonanma üssüHaber
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