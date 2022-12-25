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ABD'de dondurucu soğuk nedeniyle 17 kişi öldü

ABD’de etkili olan dondurucu kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Uzmanlar tarafından "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette bir soğuk olarak nitelendirilen hava şartları nedeniyle ülkede 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Hava şartlarına bağlı kazalarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi. Noel tatilinde ise hava şartları nedeniyle 8 binden fazla uçuş da iptal edildi.

25 Aralık 2022 Pazar 08:53
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ABD'de dondurucu soğuk nedeniyle 17 kişi öldü



ABD, dondurucu kar fırtınasıyla boğuşuyor. Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelerek ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede, olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza meydana geldi. Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde kar fırtınasının neden olduğu kazalarda şu ana kadar en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, yarın da etkisini göstermesi beklenen kar fırtınası nedeniyle seyahat etmenin aşırı riskli olabileceği belirtildi.

Çoğu zincirleme şeklinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi de yaralanırken, yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş açısının sıfıra kadar düştüğü uyarısında bulundu.

MİLYONLARCA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Poweroutage sitesine göre ülke genelinde 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken soğukların, Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi.

BIDEN UYARMIŞTI

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı.

Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

"NESİLDE BİR GÖRÜLEBİLECEK ŞİDDETTE"

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ABDDondurucu SoğukÖLÜM
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