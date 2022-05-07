ABD'de ejder balığı görüldü

California eyaletinde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) bilim insanları, bilimsel ismi ‘Bathophilus flemingi’ olan Ejder Balığına, 30 yıllık araştırma ve 27 bin 600 saatlik video kaydında sadece 4 kez rastlandığını vurguladı. Açıklamada “MBARI araştırmacıları, Monterey Körfezi'nin derinliklerinde birkaç farklı ejderha balığı gözlemledi, ancak bu, karşılaştığımız en nadir olanı” denildi

MBARI, sadece 16.5 santimetre uzunluğundaki bu küçük bronz rengi balığı Monterey Körfezi’nin hemen dışında 300 metre derinlikte keşfedildiğini ifade etti.