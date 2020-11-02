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ABD'de 'en kritik' başkanlık seçimine saatler kaldı

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden, seçime saatler kala meydanlardaydı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 15:02
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ABD'de 'en kritik' başkanlık seçimine saatler kaldı

ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimine saatler kaldı.

Ülkede bugüne kadar 93 milyon seçmen, posta yoluyla veya sandık başında oy kullandı.

Kullanılan posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali nedeniyle ülkeyi zorlu bir seçim süreci bekliyor.

Trump'ın programı yoğun

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi için yoğun programını arka arkaya 5 miting düzenleyerek sürdürdü.

Trump, seçimlerin kritik eyaletlerinden Florida, Michigan, Kuzey Carolina, Iowa ve Georgia'da destekçileriyle buluştu.

Donald Trump, Florida'da destekçileriyle buluştu. | Fotoğraf: Reuters

 

Michigan'da soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin katıldığı mitingde konuşan Trump, rakibi Joe Biden'ı "yozlaşmış, çürümüş bir politikacı" diye niteledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Joe Biden, satın alan ve satın alınan kirli bir politikacı. Eğer Biden kazanırsa, ABD'yi ve dünyayı anlamsız savaşların içine sokacak. Çin, bu ülkenin sahibi olacak."

Biden: Trump bu ülkeyi 4 yıl daha yönetmeyi hak etmiyor

Anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden da seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da taraftarlarıyla bir araya geldi.

Joe Biden, Pennsylvania'da destekçilerine hitap etti. | Fotoğraf: AFP

Philadelphia'da konuşan Biden, Trump'ı eleştirdi; Trump'ın ülkeyi koronavirüs salgınından ve salgının ekonomik etkilerinden koruyamadığını söyledi.

Biden, "Trump, 4 yıl daha bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

93 milyonu aşkın seçmen "erken oy" kullandı

Ülkede 93 milyonu aşkın kişi, halihazırda oyunu kullanmış durumda. Bu kişilerin 59 milyondan fazlasının posta yoluyla, 34 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

ABD'de sadece erken kullanılan oylarla 2016'daki toplam kullanılan oy sayısının yaklaşık yarısına ulaşıldığı ve Cumhuriyetçi seçmenlerin büyük oranının oy için 3 Kasım'ı beklediği göz önüne alındığında, bu yılki seçimlere katılımın fazla olacağı tahminleri de yapılıyor.

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD'de başkanlık seçimlerinde en fazla oyu alan aday değil en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.

"Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

2016'daki son seçimleri kazanan Trump 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.

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