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ABD'de Epstein'in otopsi raporu basına sızdı

ABD'de geçen hafta hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporu basına sızdı. Washington Post gazetesinin haberine göre Epstein'in boynunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
ABD'de Epstein'in otopsi raporu basına sızdı

ABD basınına yansıyan haberlerde 66 yaşındaki Jeffrey Epstein'in hücresinde boynundan asılı halde bulunduğu belirtilmişti. Epstein'in kendini astığı iddia ediliyor. 

Otopsi sonucu ölüm şekliyle uyuşuyor. Ancak Washington Post gazetesinin haberine göre, bu bulgular bir başkası tarafından boğulması halinde de oluşmuş olabilir. 

66 yaşındaki Epstein, seks ticareti suçlamasıyla hapishanede bulunuyordu. Suçlamalar 18 yaşından küçükleri kapsıyordu. 

ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıklığı bulunan ABD'li milyarder Epstein'in ölümü, öldürüldüğüne hatta ölmediğine ve hapisten kaçtığına dair pek çok iddiayı da beraberinde getirmişti. 

İnfaz koruma memurlarının üç saat boyunca hücreyi kontrol etmeyerek yönetmelik ihlali yaptığı belirtiliyor. Epstein'in ölümüyle ilgili araştırma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDEpstein
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