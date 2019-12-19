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ABD'de erişkin nüfusun yarısı 2030'a kadar obez olabilir

ABD'de yürütülen araştırma, 2030 yılına kadar erişkin nüfusun yarısının obez olabileceğini ortaya koydu.

19 Aralık 2019 Perşembe 17:14
ABD'de erişkin nüfusun yarısı 2030'a kadar obez olabilir

Harvard ve George Washington Üniversitelerinde yürütülen araştırmada 6,2 milyon kişinin boy ve kilo değerlerinin yer aldığı sağlık verileri incelendi.

Çalışma sonucunda, ABD'deki beslenme eğiliminin bu şekilde devam etmesi halinde 2030'da erişkin nüfusun yarısının obezite hastası olacağı öngörüldü.  

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, halen erişkin nüfusun yüzde 40'ı obez sınıfında yer alıyor. 

Johns Hopkins Üniversitesinden beslenme uzmanı Dr. Lawrence Appel, araştırma sonucunu değerlendirirken bunun alarm veren bir durum olduğunu belirterek, obezitedeki artışın tıbbi ve finansal açıdan birçok probleme yol açtığını ifade etti.

Obezite riskinin belirlenmesinde boy ve kilo dengesini gösteren vücut kitle indeksine bakılıyor. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünerek hesaplanan bu indeksi 18-25 olanlar "normal", 25-30 olanlar "kilolu", 30 üzerindekiler ise "obez" olarak tanımlanıyor.

Araştırmanın sonuçları "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDNüfusHaber
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