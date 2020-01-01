ABD'de esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinde esrar kullanmaktan dolayı ceza alan 11 bini aşkın kişi affedildi. Illinois'te geçtiğimiz çarşamba günü kabul edilen yasa kapsamında 21 yaş üstü kişilerin belirli miktarda esrar kullanımı yasal hale gelmişti.

Yeni yasa değişikliği kapsamında harekete geçen valilik, 30 gramdan daha az miktarda esrar maddesiyle yakalanan ya da hüküm giyen 116 bini aşkın zanlının davasını yeniden gözden geçirdi. Illinois Valisi Jay Robert (J. B.) Pritzker, bu çerçevede ilk olarak 11 bin 17 kişiyi affettiğini açıkladı.

Vali Pritzker Şikago'da bir kilisede yaptığı açıklamada özellikle azınlıkların oluşturduğu topluluklarda uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçmek istediklerini belirterek, "Küçük suç işleyen bireyleri topluma kazandırmak istiyoruz. Bu sebeple işledikleri küçük suçları affettik. Bu tarz insanların daha kolay iş bulmasına yardımcı olmak, barınma sorunlarını çözmek ve eğitim için maddi desteklere daha rahat ulaşmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Demokrat Parti üyesi Pritzker, "50 yıldır esrar kullanımına açtığımız savaşı durduruyoruz. Illinois'teki on binlerce insanın haklarını onarıyoruz. Yeni mevzuat, yasa dışı esrar satışını şimdi daha güvenli bir hale dönüştürdü. Yeni yasayla piyasaya eşitlik kavramını getiriyoruz." diye de sözlerine ekledi.

Yeni yasa kapsamında dava dosyaları Illinois Eyalet Polisi tarafından tekrar gözden geçirilmesi amacıyla Suç Değerlendirme Kurulu'na PRB) iletildiği kaydedildi. Valinin imzaladığı yeni yasa, eyalet başsavcılarına, hakimlerin söz konusu davaları resmi olarak düşürmesini sağlıyor.

Valilikten yapılan açıklamada şimdiye kadar eyaletteki 102 şehirden 92'sinde af yasasının yürürlüğe girdiği kaydedildi. Yetkililer toplamda 34 bin dosyanın daha bu kapsamda düşürülebileceğini açıkladı. Eyalette çarşamba gününden itibaren 34 ayrı noktada, "az miktarda eğlence amaçlı içilen esrar" satışı da başlayacak.