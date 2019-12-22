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ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı

ABD'nin Chicago kentinde bir evde düzenlenen partide 13 kişi silahla yaralandı.

22 Aralık 2019 Pazar 17:51
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı

Polis yetkilileri, Chicago'nun South Side bölgesinde bir evde gerçekleştirilen partide çıkan tartışma üzerine silahla ateş açıldığını kaydederek 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

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ABDHaber
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