Polis yetkilileri, Chicago'nun South Side bölgesinde bir evde gerçekleştirilen partide çıkan tartışma üzerine silahla ateş açıldığını kaydederek 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı
ABD'nin Chicago kentinde bir evde düzenlenen partide 13 kişi silahla yaralandı.
22 Aralık 2019 Pazar 17:51
Polis yetkilileri, Chicago'nun South Side bölgesinde bir evde gerçekleştirilen partide çıkan tartışma üzerine silahla ateş açıldığını kaydederek 13 kişinin yaralandığını bildirdi.