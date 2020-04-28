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ABD'de "evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

28 Nisan 2020 Salı 11:22
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ABD'de "evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı

Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’a COVID-19 bulaştığını duyurdu.

Haberde, Kuzey Carolina’da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock’un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.

Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette COVID-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.

NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.

NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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