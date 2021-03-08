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ABD'de F-35 tartışması: Proje hayal kırıklığı, para saçmayı bırakın

ABD'de 5. nesil savaş uçakları F-35'ler yine tartışmaya açıldı. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, projeyi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi, F-35'lere para harcamanın bırakılması gerektiğini savundu.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:03
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ABD'de F-35 tartışması: Proje hayal kırıklığı, para saçmayı bırakın

ABD'de F-35 tartışmaları bitmiyor. Yüksek maliyeti ve teknik sorunları bir kez daha gündeme getirildi.

Bu kez eleştiri yapan isim Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith oldu, F-35 projesi için "Para saçmayı bırakın" dedi.

F-35 programını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi

Smith, Washington merkezli Brookings Enstitüsünün düzenlediği çevrim içi seminerde konuştu.

F-35 programını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. 5. nesil savaş uçaklarının iyi çalışmadığını ve aşırı pahalı olduğunu söyledi. Bu kadar düşük potansiyele bu kadar para harcanmaması gerektiğini anlattı.

Demokrat vekil, Savunma Bakanlığı Pentagon'a F-35 yerine başka savaş uçaklarına yatırım yapması önerisinde bulundu.

F-35'lerden F-16'lara dönüleceği iddiası geçen ay ABD basınında yer almıştı.

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