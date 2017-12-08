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ABD'de geçici bütçe tasarısı Kongreden geçti

ABD Senatosu, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle cuma gecesi kapanmasını önleyecek iki haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı...

08 Aralık 2017 Cuma 10:25
ABD'de geçici bütçe tasarısı Kongreden geçti
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Federal hükümetin hizmetlerini 8 Aralık gecesi askıya almasını engelleyecek tasarı, ABD Senatosundan 14'e karşı 81 oyla geçti.

Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinden de saatler önce geçen bütçe tasarısı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın hükümetin kapanmaması için tasarı imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlara 2018 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaları için ek süre tanıyacak geçici bütçe tasarısı, federal hükümetin hizmetlerini 22 Aralık Cuma gecesine kadar finanse etmesini sağlayacak.

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