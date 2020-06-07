ABD'de 'George Floyd' protestoları 12. gününde

ABD'de siyahi George Floyd’un ırkçı polis cinayetine kurban gitmesinin ardından başlayan gösteriler 12. gününde de devam etti.

George Floyd için Kuzey Carolina'da düzenlenen ikinci cenaze töreni ile eş zamanlı olarak Washington DC'de de binlerce kişi ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Washington DC'nin önemli yapılarından Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak, bu süre boyunca yere uzanarak sessiz kaldı. Protestocular, sloganlar atarak Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a yürüdü.

Protestolara sağlık çalışanları da katıldı

Protestocular, dün ismi "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir)" olarak değiştirilen ve üzerine de dev "Black Lives Matter" yazısı yazılan Beyaz Saray karşısındaki 16. sokakta toplanarak sloganlar attı.

Beyaz Saray önündeki protestocular arasında doktorlar ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanlarının olması dikkati çekti.

Washington DC Belediye Başkanı Bowser da gösterilere katıldı

Washington DC'nin siyahi Belediye Başkanı Muriel Bowser da protestolara katılarak göstericilere destek verdi.

Kente şehir dışından gelen Ulusal Muhafız Birliklerine bir kez daha tepki gösteren Bowser, "Washington DC'de olanları hepimiz izlemeliyiz, çünkü federal hükümetin bize yapılanları başka Amerikanlara yapmasını istemiyoruz." dedi.

Trump yönetiminin protestolar için 10 bin asker istediği iddiası

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen ''gergin'' konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.