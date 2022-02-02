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ABD'de hareketli dakikalar yaşanıyor...

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'da Rusya karşısında 3 bin ABD askerinin konuşlandırılmasına resmen onay verdi

02 Şubat 2022 Çarşamba 20:35
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ABD'de hareketli dakikalar yaşanıyor...
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Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Özellikle bu sürece ABD'nin de dahil olması sonrası, gerilim bir hayli yükseldi.

ABD ve NATO'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e geri çekil çağrıları sonrası, Putin dün yaptığı açıklamada, güvenlik endişesi nedeniyle bu çağrılara rest çekmişti.

3 BİN CİVARINDA AMERİKAN ASKERİNE ONAY

Bugün de konuyla ilgili ABD'de hareketli dakikalar yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesini resmi olarak onayladığı iddia edildi.

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilme ihtimaline karşı yeni bir adım attığını kaydetti.

PENTAGON'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ABD askerlerinin gönderilmesini resmi olarak onayladığını belirten kaynaklar, kararın ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) resmi olarak duyurulacağını ifade etmişti.

Beklenen açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı.

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