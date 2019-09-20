ABD'de hastalık merkezi uyardı: Tavuklarınızı öpmeyin

ABD'de can alan Salmonella virüsüyle ilgili bir araştırma yapıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, bu virüsü kapan kişilerin büyük bir kısmı kümes hayvanlarıyla temas içinde.