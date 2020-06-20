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ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bini aştı

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak, 121 bin 424'e yükseldi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:57
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ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bini aştı

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 246 artarak 2 milyon 298 bin 108'e ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 717 artarak 121 bin 424'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 38 bin 568 vakayla Brezilya, 576 bin 952 vakayla Rusya ve 397 bin 23 vakayla Hindistan izliyor.

En fazla etkilenen eyalet New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 409 bin 593 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 159 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 171 binden fazla vakayla New Jersey ve 170 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 27 milyon 339 bini ve iyileşen sayısı 956 bini geçti. 

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19Koronavirüs
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