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ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

ABD'nin New York şehrinde bir cezaevindeki siyahi mahkum, hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04 Haziran 2020 Perşembe 20:11
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ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

Federal Cezaevleri Bürosundan yapılan açıklamada, Brooklyn'deki cezaevinde 35 yaşındaki Jamel Floyd adlı mahkumun, hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığı belirtildi.

Açıklamada, yıkıcı hale dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd’a, görevli personelin biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Müdahalenin ardından tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, siyahi mahkumun burada hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

George Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDNew York
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