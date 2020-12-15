Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Flaş Haber
5'i yerel 8 pozitif vaka!
Kapat

ABD'de ikinci aşı onay aşamasında

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenilirliğini teyit etti. Moderna'nın aşısı perşembe günü onaylanırsa Pfizer'den sonra bir hafta arayla ABD'de onay alan ikinci aşı olacak.

15 Aralık 2020 Salı 18:29
510 Okunma
ABD'de ikinci aşı onay aşamasında

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yayımladığı incelemede, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

54 sayfalık incelemede, yaklaşık 30 bin kişi üzerinde denenen aşının yüzde 94 etkili olduğu, özel bir güvenlik endişesi taşımadığı, yaygın olarak görülen ateş, baş, kas ve eklem ağrıları dışında ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Moderna’nın COVID-19 aşısı perşembe günü FDA bağımsız bilim insanlarının oluşturduğu uzman panel tarafından değerlendirilerek acil kullanımına izin verilip verilmeyeceği oylanacak.

İkinci onay alan aşı olacak

Moderna’nın aşısının da resmen onaylanması durumunda, Pfizer’in COVID-19 aşısından sonra bir hafta arayla ABD’de onaylanan ikinci aşı olacak.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı, geçen hafta FDA uzmanlar kurulundan geçerek FDA tarafından resmen onaylanmış ve ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere hafta sonu eyaletlere dağıtımına başlanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19'u erkenden tespit edebilen akıllı yüzük geliştirildi
Covid-19'u erkenden tespit edebilen akıllı yüzük geliştirildi
Dünyanın en yalnız ayısı Jambolina Ukrayna'dan İsviçre'ye götürüldü
Dünyanın en yalnız ayısı Jambolina Ukrayna'dan İsviçre'ye götürüldü
ABD'de koronavirüsten can kaybı 308 bini geçti
ABD'de koronavirüsten can kaybı 308 bini geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim