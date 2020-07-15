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ABD'de insanlar üzerinde denenen COVID-19 aşısı son aşamaya hazır

ABD'de insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel COVID-19 aşısının son aşamaya hazır olduğu belirtildi. Son aşamaya 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 08:16
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ABD'de insanlar üzerinde denenen COVID-19 aşısı son aşamaya hazır

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.

Aşının denendiği gönüllülerin kanında COVID-19'a yakalanıp iyileşenlerin kanındaki seviyelere yakın, koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorlar geliştirdiği ifade edilen araştırmada, aşının deneklerde ciddi bir yan etkisinin görülmediği, ancak katılımcıların yarısından fazlasının grip benzeri belirtiler gösterdiği, bu durumun yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi diğer aşı semptomlarına benzediği ve olağan dışı olmadığı kaydedildi. 

COVID-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma

Potansiyel COVID-19 aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek. 30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, COVID-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.

İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.

Anahtar Kelimeler:
ABDCOVID19 AşısıKoronavirüsCoronavirüs
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Kıbrıslı 2020-07-15 10:03:39

Bu virüs çıkalı duyduğum en ümit verici haber. Yine ABD liler buldu.

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