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ABD'de kar fırtınası 4 can aldı

ABD'nin doğu yakasında 60 milyondan fazla kişiyi etkileyen sezonun ilk kar fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar ülkenin doğu sahillerini etkisi altına alan fırtına nedeniyle, 14 eyalette alarma geçildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:29
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ABD'de kar fırtınası 4 can aldı

etkililer, Kuzey Carolina, Virginia ve Pennsylvania’da meydana gelen kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkenin bazı bölgelerinde görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Poveroutage sitesine göre dün gece Virgina’da 35 bin, New York ve New Jersey civarında 12 bin, ve Massachusetts’de 9 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. ABD'nin kuzeydoğusunda, dünden bu yana yüzlerce uçuş iptal edildi, tren ve feribot seferleri ertelendi.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Ulusal Meteoroloji Servisi, sezonun ilk kar fırtınasında New York şehrine, geçen kış yağan toplam kardan daha fazla kar düştüğünü belirterek, kar kalınlığının bazı bölgelerde 60 santimetreye ulaştığını açıkladı.

New York'ta okullar uzaktan eğitime geçti. Kar fırtınası nedeniyle dün geceden beri bir kısmı durdurulan bir kısmı da ertelenen toplu ulaşım seferlerinin tekrar rutin akışına dönmesi bekleniyor.

COVID-19 test merkezleri fırtınadan dolayı kapatıldı

ABD basını, New York, Pennsylvania, Connecticut ve Maryland dahil birçok eyalette yeni tip koronavirüs test merkezlerinin kapatıldığını, yetkililerin, kar fırtınasının Pfızer/BioNTech aşısının hastanelere dağıtımına potansiyel etkisini gözlemlediğini duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınasının bugün akşama doğru Maine ve Cape Cod’a doğru ilerleyerek sona ermesini beklediklerini açıkladı.

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