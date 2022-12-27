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ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı.

27 Aralık 2022 Salı 20:15
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ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti



ABD hava yolu trafiğini takip eden FlghtAware'e göre sadece bugün hava koşulları yüzünden ülke içinde 4 bin 756 uçuş iptal edilirken son 4 günde gerçekleştirilemeyen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı.

Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12 bin 134 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları yüzünden hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor.

KAR FIRTINASINDAKİ ÖLÜMLERİN ÇOĞU ULAŞIMDAKİ AKSAKLIKLARDAN KAYNAKLANDI

Yetkililer, Kansas ve Kentucky eyaletlerinde, olumsuz hava koşulları yüzünden yaşanan trafik kazalarında 3'er kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ohio'da kaygan zemin nedeniyle yaşanan kazalarda 9, Missouri'de 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Arktik hava koşullarının en belirgin hissedildiği New York'un Erie ilçesinde ise can kayıpların çoğunun, ambulans gecikmesi, arabada donma ve soğuğa bağlı kalp kriziyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

BUFFALO'DA YOL KENARLARI TERK EDİLMİŞ ARAÇLARLA DOLU

New York Valisi Kathy Hochul, basın toplantısında, Buffalo kentinde, "Fırtına sırasında sürücülerce terk edilmiş çok sayıda aracın bulunduğu", kurtarma ekiplerinin evinde veya aracında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bilgisini paylaştı.

Buffalo Belediyesi yetkilileri, kurtarma çalışmalarında kullanılan bazı vasıtaların da mahsur kaldığı ve diğer çekici araçlarla kurtarıldığını açıkladı.

"Dışarıda olmak hâlâ tehlikeli bir durum." ifadesini kullanan Vali Hochul, Twitter'dan, bugün bölgedeki otoyolların yeniden açılacağının müjdesini verdi.

Buffalo'nun da içinde olduğu Erie'de en az 27 can kaybına neden olan fırtınanın en son 1977'de yaşanan tipiden daha şiddetli olduğu vurgulandı.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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