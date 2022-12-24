ABD'de kar fırtınası nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelerek ülkeyi etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin doğusunda hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken soğukların, Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle ülkenin Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi.

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil olmak üzere, birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini, 25 binden fazla uçuşta ise gecikme yaşandığını aktardı.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin sularıyla kaplanırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.