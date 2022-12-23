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ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgelerinde taşkın

ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı.

23 Aralık 2022 Cuma 22:02
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ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgelerinde taşkın



New Jersey'in Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve işyerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin sularıyla kaplanırken, sele maruz kalan birçok araç zarar gördü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken, şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirdi.

Ulusal Hava Durumu İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti.

NOAA, ülkenin bazı bölgelerinde bu hafta sonuna kadar sıcaklığın -40 ila -56 dereceye kadar düşmesinin mümkün olduğunu ve bu şiddetteki fırtınanın, önlem alınmazsa, yaklaşık 5 dakikada donmaya neden olabileceği uyarıda bulundu.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle olası elektrik kesintileri konusunda da endişelerini dile getirdi.

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