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ABD'de kar fırtınası sonrası uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

ABD’yi geçen hafta vuran kar fırtınasından bu yana 10 binlerce yolcunun uçuşunu iptal eden Southwest Airlines şirketi, bugün de 2 bin 357 seferi iptal etti.

29 Aralık 2022 Perşembe 19:49
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ABD'de kar fırtınası sonrası uçuş iptalleri kaosu devam ediyor



Southwest Airlines şirketinde geçen haftadan beri devam eden uçuş planlaması kaosu devam ediyor.

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de bugün iptal edilen 2 bin 451 uçuşun 2 bin 357’sini Southwest Airlines'a ait seferler oluşturdu.

Aynı sitede, iptal edilen bugünkü uçuşların Southwest’e ait toplam seferlerin yüzde 58’ine tekabül ettiği kaydedildi.

Dallas merkezli hava yolları şirketi, kötü hava koşullarında uçuş ekiplerini pozisyon dışında bırakabilecek yetersiz operasyon teknolojisine sahip olduğunu itiraf ederek uçuş iptallerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Kar fırtınasından bu yana uçuş planlamasını toparlamayan tek hava yolları şirketi olan Southwest, yolcular ve yetkililer tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki kar fırtınası nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinden dolayı Southwest Airlines'ın "sorumlu tutulacağını" belirtmişti.

Buttigieg, CNN’e, "Southwest, bırakın kendi yolcularını ve bagajlarını, kendi mürettebatının bile nerede olduğunu tespit edemiyor. Sistemleri gerçekten bozuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Southwest Airlines'ın CEO'su Bob Jordan da paylaştığı videoda yaşanan aksaklıklardan dolayı yolculardan ve çalışanlardan özür dilemiş, "Normal operasyona dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi isterim." demişti.

Federal hükümet tarafından, 10 binden fazla uçuşu iptal edilen Southwest Airlines için başlatılan inceleme devam ediyor.

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