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ABD'de kasırga 6 can aldı

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü açıklandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:15
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ABD'de kasırga 6 can aldı

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Greg Michel, sert hava koşulları sebebiyle Walthall bölgesinde bir, Lawrence bölgesinde 2 ve Jefferson Davis bölgesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eyalet genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgal ar nedeniyle halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için "acil durum ilan ettiğini" duyurdu.

Clarksdale bölgesi Belediye Başkanı Chuck Espy, kuvvetli rüzgarların, elektrik direklerini ve ağaçları devirdiğini belirterek, "Bunların zor zamanlar olduğunu biliyorum ve herkesten dua etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fırtına, Mississippi'yi etkisi altına almadan önce, meteoroloji servisi tarafından özellikle Louisiana'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve kasırganın görüldüğü belirtilmiş ve eyalette kasırga uyarıları yapılmıştı.

Louisiana'da çok sayıda ev hasar gördü

CNN'nin haberine göre, Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, "Burada, sadece Monroe şehrinde en az 200-300 ev hasar gördü." dedi.

Fırtına nedeniyle şehirde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Mayo, acil durum ekiplerinin "ufak çaplı yaralanmalara" müdahale ettiğini, itfaiye ekiplerinin de mahsur kalan kimse olmadığından emin olmak için hasarlı binalarda inceleme yaptığını belirtti.

Binaların dış cephe kaplamasının söküldüğü ve inşaat artıklarının pistlere dağıldığı Monroe Havaalanı'nda uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, DeSoto ve Webster yerleşim yerlerinde de onlarca evin hasara uğradığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ABDMississippiKasırga
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