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ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini fırtına vurdu. Kentucky eyaletinde Vali, kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının büyük ihtimalle 50'yi geçtiğini bildirdi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 12:27
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ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
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ABD'nin ortabatı ve güney eyaletleri fırtınaya teslim oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 50'yi geçtiği bildiriliyor.

Ölü sayısına dair açıklamayı Kentucky Valisi yaptı.

Washington Post'un aktardığına göre Vali, "Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı büyük ihtimalle 50'yi geçti" dedi.

Tennessee, Arkansas, Missouri ve Illınois; fırtınanın vurduğu eyaletler. Illinois'de e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü. Depoda mahsur kalanlar oldu.

FIRTINA BAKIMEVİNİ YIKTI

Arkansas'ta çıkan hortum 90 kişilik bir bakımevindeyse yıkıma yol açtı.

Bakımevinde en az bir kişinin öldüğü, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin de acil yardım ekiplerinin çabasıyla kurtarıldığı açıklandı.

Tennessee eyaletinde fırtınaya bağlı nedenlerle ölenler olduğu belirtiliyor.

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