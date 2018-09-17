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ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle Kuzey Carolina'daki benzinliklerde çok uzun kuyruklar oluştu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:36
ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

Kasırga nedeniyle dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu Kuzey Carolina eyaletinin Havelock bölgesinde, halihazırda açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Bölgede kepenk açan bazı benzinliklerdeki kimi araç sahiplerinin bidonlarla benzin depoladığı görüldü.

Benzin kuyruklarının oluştuğu yerlere asayişi sağlamak üzere polis sevk edildi.

Bu arada, "New York Times"ın haberinde, dün itibarıyla Kuzey Carolina genelinde yaklaşık 15 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği, Güney Carolina'da ise barınaklardaki kişi sayısının bin 200 olduğu belirtildi.

Kasırga nedeniyle biri 3 aylık bebek 17 kişi öldü

Tropik depresyon kategorisine düşülen kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğü açıklanmış, hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyurulmuş ve su baskını tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı yapılmıştı.

Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastığı belirtilmişti.

Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kalmıştı.

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AmerikaKasırga
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