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ABD'de Katolik piskopos 2,3 milyon dolar değerindeki evi redetti!

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:05
ABD'de Katolik piskopos 2,3 milyon dolar değerindeki evi redetti!

ABD'de bir Katolik piskopos, Kilise'nin kendisine emeklilik konutu olarak hibe ettiği Silicon Vadisi'ndeki 2,3 milyon dolarlık malikaneyi geri çevirdi. 
San JoseMercury News gazetesinde yer alan habere göre, San Jose Piskoposu Patrick J. McGrath, Kilise'nin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu şehirde emeklilik yıllarında yaşaması için satın aldığı 2,3 milyon dolar değerindeki evi kullanmayacağını açıkladı.
Rahip McGrath, kararını verirken bölgedeki konut sıkıntısı, giderek artan konut fiyatları ve kiraların çalışan aileler üzerindeki etkisini göz önüne aldığını belirtti.
McGrath, emekliliğini kilise bölgesindeki kasabalardan birindeki papaz lojmanında geçirmeye karar verdiğini bildirdi.
Kilisenin McGrath için alınan konutu satışa çıkaracağı kaydedildi.
San Jose şehri, eBay, Adobe, PayPal, Samsung, Acer, and Western Digital gibi global teknoloji ve internet şirketlerinin merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede artan istihdamı karşılayacak yeni konut arzı olmadığından konut fiyatları ve kiralar giderek artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKatolik PiskoposHaberKKTC
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