ABD'de korkutan tahmin: 98 bin kişi daha ölebilir

Washington Üniversitesinin araştırmasındaki modele göre, aralık başına kadar ülkede 98 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüldü.



ABD'de yaşanan dördüncü dalgayla Covid-19 kaynaklı ölümlerin günde 1100'e yükselerek marttaki seviyeye ulaştığını açıklayan Washington Üniversitesi yetkilileri, ölümlerin eylül ortasında günde 1400 kişi seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, aynı modele göre ülkede herkesin maske takması durumunda öngörülen 98 bin ölümün yüzde 50'sinin önlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Yetkililer, dün 652 bini geçen ABD'deki Covid-19 kaynaklı ölümlerin, aralıkta 750 bini aşabileceğini vurguladı.

ABD halihazırda corona virüsten en çok can kaybının görüldüğü ülke konumunda.