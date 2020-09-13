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ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 198 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.

13 Eylül 2020 Pazar 17:22
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ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 198 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 39 bin 637 artışla 6 milyon 679 bin 23'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 677 artarak 198 bin 150'ye çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 3 milyon 950 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 91 milyonu aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 764 bin 786 vakayla Hindistan, 4 milyon 315 bin 858 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 759 bin 184 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 689 bin 48 vakayla Texas ve 661 bin 571 vakayla Florida takip ediyor.

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