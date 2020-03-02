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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:44
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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi.

ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgınına yakalanan 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsWashingtonKovid-19
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