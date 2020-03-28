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ABD'de koronavirüsten 24 saatte 410 kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e çıktı.

28 Mart 2020 Cumartesi 18:49
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ABD'de koronavirüsten 24 saatte 410 kişi öldü

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak 1711'e ulaştı.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 86 bin 498 vakayla İtalya, 81 bin 996 vakayla da Çin geliyor.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 39 bin 140 olan vaka sayısı 46 bin 94'e çıkarken, bu rakamın sadece 26 bin 697'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

New York'u 8 bin 825 vakayla komşusu New Jersey, 4 bin 885 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.

New York son 24 saatte 461'den 605'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 175 ölümle Washington, 119 ölümle de Louisiana izliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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ANONYMOUS 2020-03-28 19:17:33

11 EYLÜL SALDIRILARINDA DÜZENLEDİĞİNİZ PLAN DA 1000 KİŞİ ÖLDÜ BU YENİ BİYOLOJİK SİLAHINIZLA 5000 KİŞİYİ FEDA ETTİNİZ BUDA 3 AY SÜRECEKTİR. SENARYO ŞİMDİ BAŞLAYACAK...BİZ ANONYMOUS OLARAK..SZ KKTC HALKINA 3 AY KADAR TEDBİRLİ OLMASINI ÖNERİYORUZ..SABIR EDİN..DEVLETİNİZİ KÖTÜLEMEYİN.. MANTIKLI DÜŞÜNÜN..SİZE YARDIM EDEN TC HÜKÜMETİNİ ELEŞTRİMEKTEN VAZGEÇİN..! SAĞLIKLI GÜNLER

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Misafir Avatar
Covid19 Bulaşmadı 2020-03-28 21:58:57 @ANONYMOUS

Devletlere, bayraklara ve sınırlara inanıyorsanız... hiç bir şey anlamamışsınız demektir.

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