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ABD'de koronavirüsten can kaybı 308 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

15 Aralık 2020 Salı 17:39
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ABD'de koronavirüsten can kaybı 308 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.

Kaliforniya eyaletinde en fazla vaka görüldü

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Can kaybında ilk sırada New York

COVID-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

COVID-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. 

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