Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

ABD'de koronavirüsten can kaybı artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 739 artışla toplamda 687 bin 106'ya çıktı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 17:50
13 Okunma
ABD'de koronavirüsten can kaybı artıyor
banner108

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 856 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 739 artışla 687 bin 106'ya ulaştı.

California, 4 milyon 676 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 8 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 551 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 63 bin 656, New York'ta 55 bin 107 olarak kayıtlara geçti.

- Yetişkin nüfusun yüzde 76'dan fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 861 binden fazla kişiye ilk doz, 182 milyon 958 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stüdyodakiler dondu kaldı!
Stüdyodakiler dondu kaldı!
Cesetleri vince asıp Afgan halkına izlettiler
Cesetleri vince asıp Afgan halkına izlettiler
Çamaşır yıkarken yapılan bu hataları biliyor muydunuz?
Çamaşır yıkarken yapılan bu hataları biliyor muydunuz?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim