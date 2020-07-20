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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143 bini aştı

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e ulaştı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:19
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143 bini aştı

"Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 63 bin 981 artışla 3 milyon 899 bin 411'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 428 artarak 143 bin 311'e çıktı.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, hala ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda.

New York'ta 434 bin 164 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 570 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 391 binden fazla vakayla California ve 350 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 48 milyon 345 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 802 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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