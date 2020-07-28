Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini geçti

ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 659 artarak 150 bin 515'e ulaştı.

28 Temmuz 2020 Salı 17:07
834 Okunma
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 534 artarak 4 milyon 435 bin 113'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.

Ülkede COVID-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 137 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 20 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla Brezilya ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 467 bine yakın vakayla California, "COVID-19'dan en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 440 binden fazla vakayla New York ve 433 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

Son Güncelleme: 28.07.2020 17:14
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı adamla sevgili olan "dünyanın en tıpatıp ikizleri": Aynı anda hamile kalmayı planlıyoruz
Aynı adamla sevgili olan "dünyanın en tıpatıp ikizleri": Aynı anda hamile kalmayı planlıyoruz
Berlin'de kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü
Berlin'de kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü
Twitter’dan Trump'ın oğluna sınırlama
Twitter’dan Trump'ın oğluna sınırlama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim