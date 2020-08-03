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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 158 bini geçti

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya çıktı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 158 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 453 artarak 4 milyon 815 bin 776'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 2 milyon 380 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 937 bini geçti.

ABD genelinde ise 515 bin 686 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 487 bin 132 vakayla Florida ve 454 bin 364 vakayla Teksas takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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