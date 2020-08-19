ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 411 bin 872 vakayla Brezilya, 2 milyon 786 bin 999 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.