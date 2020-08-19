Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
2 gün tutuklu kalacaklar
2 gün tutuklu kalacaklar
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
2 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor
2 kişi tutuklandı 1 kişi...
Hem dövdüler hem soydular
Hem dövdüler hem soydular

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bini geçti

ABD'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a yükseldi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:04
645 Okunma
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 411 bin 872 vakayla Brezilya, 2 milyon 786 bin 999 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Internet Explorer kapatılıyor
Internet Explorer kapatılıyor
İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
İngiltere'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 20 bini geçti
İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 20 bini geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim