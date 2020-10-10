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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 718'e çıktı

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Salgınında ölenlerin sayısı 218 bin 718'e yükseldi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:55
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 718'e çıktı

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 73 bin 149 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 139 bin 607'ye çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 912 bin 550 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 153 bin 908 vaka bulunuyor.

ABD'de son 24 saatte 60 bin 72 yeni vaka

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 60 bin 72 artışla 7 milyon 898 bin 609'a çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 901 artarak 218 bin 718'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 65 bini, yapılan test sayısı da 116 milyon 530 bini geçti.

En çok vaka California'da 

Eyaletlere bakıldığında 849 bin 552 vakayla California listenin başında bulunuyor.

Bunu 829 bin 453 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 372 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 980 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 57 bin vakayı geride bırakan Brezilya izliyor.

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