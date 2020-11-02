Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
Flaş Haber
929 test, 1 pozitif vaka!
Kapat

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 236 bin 505'e çıktı

ABD'de koronavirüs (COVID-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 404 artarak 236 bin 505'e ulaştı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 17:38
531 Okunma
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 236 bin 505'e çıktı

"Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 73 bin 175 artışla 9 milyon 478 bin 422'ye ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 404 artarak 236 bin 505'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 104 bini, toplam test sayısı 145 milyonu geçti.

En çok vaka 960 bin 927 ile Texas eyaletinde görülürken bunu 936 bin 843 vakayla California ve 807 bin 412 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 687 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

COVID-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 242 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 545 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Son Güncelleme: 02.11.2020 18:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da koronavirüs önlemleri artırılıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri artırılıyor
CureVac'ın COVID-19 aşısı, Faz I denemesinde bağışıklık tepkisini tetikliyor
CureVac'ın COVID-19 aşısı, Faz I denemesinde bağışıklık tepkisini tetikliyor
Yunanistan'da iki kente 14 günlük karantina
Yunanistan'da iki kente 14 günlük karantina
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim