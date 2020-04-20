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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 590 artarak 40 bin 690’a ulaştı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:17
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise bin 590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.

ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye COVID-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde COVID-19 tedavisi sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid-19
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